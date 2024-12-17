Вадим Евсеев: у «Зенита» сейчас больше очков, чем год назад — о каком кризисе речь?

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался об уровне игры «Зенита» в текущем сезоне.

«Я сам говорил, что по чемпиону всё известно. Оказывается, один игрок получает травму — и начинаются проблемы. Я говорю о Глушенкове. Думаю, Семак справится. Многие специалисты высказывают мнение, что зенитовским бразильцам уже ничего не надо и они играют спустя рукава. Я не могу сказать, что выходящий на поле футболист думает об этом.

В заключительных играх где-то было невезение — те же «Крылья» забили практически всё, что создали. Для меня удивительно, что «Зенит» проиграл два последних матча самарским командам. Наверное, они сами этого не ожидали. Может, на этом этапе у них даже больше очков, чем в прошлом году (в 2023-м после 18 туров у «Зенита» было 36 очков, сейчас — 39. — Прим. «Чемпионата»). О каком кризисе тогда мы можем говорить? Насколько я помню, «Зенит» всегда при Семаке хорошо проводил весеннюю часть. По потенциалу и составу «Зенит» снова должен занимать первое место, тем более в своё 100-летие. Но тот каток, который «Спартак» организовал в последнее время, был неожиданным. Правильно отмечают, что после дерби с ЦСКА у «Спартака» появился стабильный состав. «Зенит» всегда брал своей аурой. Чуть кто-то начинал задумываться, что не имеет шансов — «Зенит» доводил дело до чемпионства. Сейчас у нас неровный чемпионат, но это хорошо для болельщиков. Пять команд претендуют на чемпионство. Не стоит сбрасывать со счетов и ЦСКА», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Вадимом Евсеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.