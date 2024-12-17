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Михаил Мудрик после новости об употреблении допинга отключил комментарии в соцсетях

Михаил Мудрик после новости об употреблении допинга отключил комментарии в соцсетях
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В ночь на 17 декабря появилась информация о том, что 23-летний вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. На данный момент реакции футболиста или его представителей на это не последовало.

Однако после появления в Сети данной новости Мудрик отключил возможность комментировать свои посты в одной из популярных социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Мудрик сдал положительный допинг-тест в октябре. В пробе «А» футболиста обнаружили запрещённое вещество. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба «B». В случае получения положительной повторной пробы игроку может грозить дисквалификации сроком до четырёх лет.

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