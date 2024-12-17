Give me Sport назвал человека, оказавшего наибольшее влияние на футбол в истории
Авторитетный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг представителей из мира футбола, оказавших наибольшее влияние на игру.
Лидирует в списке трёхкратный обладатель «Золотого мяча» легендарный полузащитник «Барселоны» и «Аякса» Йохан Круифф. Второе место отошло иконе аргентинского футбола Диего Марадоне, бронза рейтинга у Жана-Марка Босмана.
10 величайших революционеров в истории футбола от Give Me Sport:
- Йохан Круифф.
- Диего Марадона.
- Жан-Марк Босман.
- Джастин Фашану.
- Вел Андерсон.
- Стэнли Мэтьюз.
- Антонин Барышня.
- Клод Макелеле.
- Мануэль Нойер.
- Тревор Фрэнсис.
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