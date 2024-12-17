Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дорогостоящий форвард «ПСЖ» может перейти в «Монако»

Дорогостоящий форвард «ПСЖ» может перейти в «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер заявил, что, в связи с травмой американского форварда команды Фоларина Балогуна, в январе он хочет подписать ещё одного нападающего, чтобы усилить атаку команды. Одним из кандидатов для трансфера является француз из «ПСЖ» Рандаль Коло Муани.

«Мы должны быть начеку. Наша задача — следить за трансферным рынком. Было бы неплохо подписать Муани (смеётся).

Но если быть честным, мы сейчас точно не знаем, кто именно это будет. У нас есть несколько профилей. Мы должны найти кого-то, кто забивает голы», — приводит слова Хюттера ESPN.

Напомним, ранее Балогун получил вывих плеча, сегодня ему проведут операцию, восстановление займёт около четырёх месяцев. В текущем сезоне американец принял участие в 10 матчах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
В «ПСЖ» рассматривают Осимхена в качестве замены для Коло Муани — RMC Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android