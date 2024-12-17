Дорогостоящий форвард «ПСЖ» может перейти в «Монако»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер заявил, что, в связи с травмой американского форварда команды Фоларина Балогуна, в январе он хочет подписать ещё одного нападающего, чтобы усилить атаку команды. Одним из кандидатов для трансфера является француз из «ПСЖ» Рандаль Коло Муани.

«Мы должны быть начеку. Наша задача — следить за трансферным рынком. Было бы неплохо подписать Муани (смеётся).

Но если быть честным, мы сейчас точно не знаем, кто именно это будет. У нас есть несколько профилей. Мы должны найти кого-то, кто забивает голы», — приводит слова Хюттера ESPN.

Напомним, ранее Балогун получил вывих плеча, сегодня ему проведут операцию, восстановление займёт около четырёх месяцев. В текущем сезоне американец принял участие в 10 матчах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.