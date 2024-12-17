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Анри — о «Челси»: покажите, что можете обыграть «Ливерпуль», «Сити» или «Арсенал»

Анри — о «Челси»: покажите, что можете обыграть «Ливерпуль», «Сити» или «Арсенал»
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Бывший французский нападающий «Барселоны» Тьерри Анри оценил игру лондонского «Челси» в текущем сезоне. По итогам 16 туров команда располагается на втором месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

«Челси» по-прежнему не обыгрывал ни одну крупную команду. Покажите мне, что вы можете обыграть «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Арсенал», — сказал Анри в эфире Sky Sports PL.

Напомним, на данный момент «аристократы» одержали семь побед подряд (после воскресного матча с «Брентфордом», который закончился со счётом 2:1). Следующий матч «Челси» проведёт дома в рамках 6-го тура Лиги конференций с «Шэмрок Роверс» 19 декабря.

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