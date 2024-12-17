Гурцкая рассказал, при каком условии Личка был бы уволен из «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил работу главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички в текущем сезоне.

«Личка сказал, что «Динамо» сделало шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. Он это сказал не нам и не болельщикам, а руководству, которое было очень сильно недовольно потерей очков с «Ахматом» и плохой игрой с «Химками»… Работой Лички недовольны на 100%. Есть какие-то вещи, из-за которых Марцел нервничает.

Я уверен, что, если бы они проиграли «Химкам», начались бы активные поиски главного тренера. В сегодняшней РПЛ «Динамо» должно быть на первом-втором месте, у них очень сильный состав в атаке», — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, по итогам 18 туров московская команда расположилась на четвёртом месте турнирной таблицы МИР РПЛ.