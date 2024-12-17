Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая рассказал, при каком условии Личка был бы уволен из «Динамо»

Гурцкая рассказал, при каком условии Личка был бы уволен из «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил работу главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички в текущем сезоне.

«Личка сказал, что «Динамо» сделало шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. Он это сказал не нам и не болельщикам, а руководству, которое было очень сильно недовольно потерей очков с «Ахматом» и плохой игрой с «Химками»… Работой Лички недовольны на 100%. Есть какие-то вещи, из-за которых Марцел нервничает.

Я уверен, что, если бы они проиграли «Химкам», начались бы активные поиски главного тренера. В сегодняшней РПЛ «Динамо» должно быть на первом-втором месте, у них очень сильный состав в атаке», — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, по итогам 18 туров московская команда расположилась на четвёртом месте турнирной таблицы МИР РПЛ.

Материалы по теме
«Химкам» конец». Гурцкая — об аресте инвестора клуба Садыгова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android