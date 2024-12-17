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Гурцкая: «Краснодар» слабее «Динамо», Бителло сильнее Сперцяна

Гурцкая: «Краснодар» слабее «Динамо», Бителло сильнее Сперцяна
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Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил составы команд РПЛ, занимающих лидирующие места в турнирной таблице: «Краснодара», «Зенита», «Динамо» и «Спартака».

— Состав «Спартака» слабее состава «Динамо»?
— Такой же. Не слабее.

— У «Краснодара», у «Зенита»?
— По мне, у «Краснодара» слабее. Бителло сильнее, чем Сперцян сегодня, а это ключевой игрок «Динамо». У «Динамо» только одно слабое место — центральный защитник. И то там случилась беда — сломался Майсторович, — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, по итогам 18 туров на первом месте турнирной таблицы МИР РПЛ расположился «Краснодар», на втором — «Зенит», тройку лидеров замыкает «Спартак».

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