Корнаухов объяснил результаты «Ювентуса» в сезоне. Команда Мотты идёт шестой в Серии А

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов оценил игру туринского «Ювентуса» в текущем сезоне.

«Ювентус» перестраивается. На мой взгляд, сейчас там нет звёзд первой величины, какие раньше были в этой команде. Их нынешний футбол не то чтобы прагматичный, но нечто вроде того. Очень аккуратный футбол. Разухабистой игры от этой команды мы не видим», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 16 игр «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. По итогам шести игр в Лиге чемпионов команда расположилась на 14-м месте. Следующий матч «Ювентус» проведёт в рамках 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри».