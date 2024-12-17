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Корнаухов объяснил результаты «Ювентуса» в сезоне. Команда Мотты идёт шестой в Серии А

Корнаухов объяснил результаты «Ювентуса» в сезоне. Команда Мотты идёт шестой в Серии А
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Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов оценил игру туринского «Ювентуса» в текущем сезоне.

«Ювентус» перестраивается. На мой взгляд, сейчас там нет звёзд первой величины, какие раньше были в этой команде. Их нынешний футбол не то чтобы прагматичный, но нечто вроде того. Очень аккуратный футбол. Разухабистой игры от этой команды мы не видим», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 16 игр «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. По итогам шести игр в Лиге чемпионов команда расположилась на 14-м месте. Следующий матч «Ювентус» проведёт в рамках 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри».

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