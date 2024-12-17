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Вадим Евсеев: всегда хотел жить в Питере — это вторая столица

Вадим Евсеев: всегда хотел жить в Питере — это вторая столица
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, что хотел бы жить в Санкт-Петербурге.

«Я всегда хотел в Питере жить. Это вторая столица, хотя ленинградцы с этим категорически не согласятся. В какой-то степени я их понимаю. Мне посчастливилось пожить это время в Санкт-Петербурге, и я по-хорошему впечатлён. Город мне очень нравится.

Раньше я приезжал туда только как турист — игроком или тренером. Стандартный набор: гостиница, стадион, Нева, Невский проспект. А сейчас я жил в другом месте, на Петроградке, рядом с Петропавловской крепостью, и с совершенно другой стороны увидел город и жизнь в нём. Почувствовал спокойствие вдали от туристических маршрутов. До работы в Рощине мне ездить примерно столько же, сколько и в Москве — только наоборот, из города в область, — около часа. Один минус: осенью меньше солнечных дней. Местные работники предупреждали: ещё снег будет. Но нам повезло — снегопадов особо не застали. Я был в январе на турнире Гранаткина, и знаю, что такое 20-градусный мороз в Питере. Возле реки ощущается как «минус 40» (улыбается)», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Вадимом Евсеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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