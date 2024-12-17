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Евгений Перевертайло во второй раз назначен на пост главного тренера «Мурома»

Евгений Перевертайло во второй раз назначен на пост главного тренера «Мурома»
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«Муром» в социальных сетях объявил о назначении 69-летнего Евгения Перевертайло на пост главного тренера.

Отмечается, что руководством клуба поставлена задача — вернуться в группу «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги.

«Контракт с новым главным тренером рассчитан до лета 2026 года, при условии выполнения задач, поставленных учредителями клуба», — написано в заявлении «Мурома».

Ранее Евгений Перевертайло возглавлял «Муром» с 2021 года и покинул клуб летом 2024-го. Под его руководством команда завоевала право на выступление в группе «Золото», но в этом году опустилась в «Серебро».

«Муром» занял шестое место в турнирной таблице группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги по итогам первого этапа сезона-2024/2025. Командой руководил Александр Кульчий.

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