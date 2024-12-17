«Оренбург» определился с графиком зимних тренировочных сборов

«Оренбург» в социальных сетях опубликовал график зимних учебно-тренировочных сборов.
График учебно-тренировочных сборов ФК «Оренбург»:
10 января команда в Москве пройдёт медицинский осмотр.
11-25 января. Первый сбор. Белек (Турция). На первом сборе запланированы два контрольных матча.
29 января – 12 февраля. Второй сбор. Белек (Турция). На втором сборе запланированы три контрольных матча.
17-28 февраля. Третий сбор. Белек (Турция). На третьем сборе запланирован один контрольный матч.
Отмечается, что после завершения сборов команда отправится на матч РПЛ с московским «Спартаком».
«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за 18 матчей.