«Оренбург» определился с графиком зимних тренировочных сборов

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«Оренбург» в социальных сетях опубликовал график зимних учебно-тренировочных сборов.

График учебно-тренировочных сборов ФК «Оренбург»:

10 января команда в Москве пройдёт медицинский осмотр.

11-25 января. Первый сбор. Белек (Турция). На первом сборе запланированы два контрольных матча.

29 января – 12 февраля. Второй сбор. Белек (Турция). На втором сборе запланированы три контрольных матча.

17-28 февраля. Третий сбор. Белек (Турция). На третьем сборе запланирован один контрольный матч.

Отмечается, что после завершения сборов команда отправится на матч РПЛ с московским «Спартаком».

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за 18 матчей.