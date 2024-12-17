Форвард «Челси» Джексон прокомментировал победу в матче АПЛ с «Брентфордом»
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Нападающий «Челси» Николас Джексон высказался о матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1). Джексон забил второй мяч команды во встрече.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Кукурелья – 43' 2:0 Джексон – 80' 2:1 Мбемо – 90'
Удаления: Кукурелья – 90+8' / нет
«Это очень большая победа. Нелёгкая победа, потому что с этой командой сложно играть, но самое главное, что в итоге мы набрали три очка, так что мы счастливы. В первом тайме мы контролировали игру, забили гол, а затем игра стала немного открытой. Мы забили второй гол, и на последних минутах было сложно, так как соперник хотел забить ещё, но, слава богу, мы заработали три очка.
Было сложно, потому что они используют стандарты и забрасывают много мячей в штрафную. Главное было слушать тренера и соблюдать план, и мы сделали именно это», — приводит слова Джексона официальный сайт «Челси».
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