Вадим Евсеев: атмосфера на «Газпром Арене» — как в театре. Тишина и там, и тут

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев оценил атмосферу на «Газпром Арене» — домашнем стадионе «Зенита».

— Как вам самая посещаемая арена лиги?

— Естественно, она будет посещаться, если вмещает 70 тысяч. Ещё и крыша закрывается. Приходишь, как в театр.

— Атмосфера крутая?

— Нет. Я же говорю: как в театре. До этого на спектакле был — тишина. И тут так же. Только когда гол забили, начался ажиотаж и всё остальное. Я первый раз был на «Газпром Арене» на трибуне, и первый тайм для меня был удивительным в этом плане. Понятно, что «Виража» нет — это одна из причин. Но после гола пошли «качели», народ гнал футболистов, но забил «Локомотив», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.