«Химки» опубликовали уточнённое расписание первых контрольных матчей межсезонья

Подмосковные «Химки» опубликовали уточнённое расписание первых товарищеских матчей межсезонья. Команда проведёт зимние сборы в Турции.

13 января игроки вернутся из отпуска, пройдут тестирование и медосмотр. 14 января «Химки» отправятся на сборы в Турцию, последний из которых завершится 27 февраля.

Первые контрольные матчи пройдут в эти даты:

24 января — «Явор» (Сербия);

31 января (утро) — «Черноморец» (Новороссийск, Россия);

31 января (вечер) — «Алания» (Владикавказ, Россия);

5 февраля — «Динамо» (Махачкала, Россия).

«Химки» находятся на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.