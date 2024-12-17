Таранов: нельзя не выделить работу Николича в ЦСКА — команда стала более эффективной

Бывший футболист Иван Таранов высказался о работе тренера Марко Николича в московском ЦСКА.

«Нельзя не выделить работу Николича в ЦСКА за исключением нескольких игр, где были непонятные тренерские решения, однако Николич взял ответственность на себя. Так было после матча с «Ростовом». В целом ЦСКА выступил более надёжно, целостно и эффективнее, чем в прошлом сезоне», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).