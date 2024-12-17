Эскорт-агентство предложило «Коринтиансу» профинансировать зарплату Погба

Эскорт-агентство выступило с предложением для бразильского «Коринтианса» профинансировать зарплату французского футболиста Поля Погба в случае его перехода в обмен на рекламу бренда на продукции клуба. Компания утверждала, что начала переговоры с клубом.

«Отдел маркетинга спортивного клуба «Коринтианс» сообщает, что получил электронное письмо от компании, но переговоры не ведутся. Клуб благодарит компанию за проявленный интерес», — написано в заявлении клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сообщалось, что Поль Погба дал предварительное согласие на переход в «Коринтианс». Ранее футболист был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев.