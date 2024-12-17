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Евсеев: интересно, как Гвардиола выйдет из тяжёлой ситуации — у него же такого не было ещё

Евсеев: интересно, как Гвардиола выйдет из тяжёлой ситуации — у него же такого не было ещё
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о кризисе «Манчестер Сити».

«Мне интересны мнения всех людей, которые имеют или имели значение в футболе. Не только наших — иностранцев тоже. Сейчас многим интересно, что говорит и будет делать Гвардиола. Такого же не было в его практике. Интересно, как такой специалист выйдет из тяжёлой ситуации, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. Накануне «горожане» проиграли в дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2), который идёт на 12-м месте.

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