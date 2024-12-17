Экс-игрок «Реала» Роналдо стал кандидатом на пост президента Федерации футбола Бразилии

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Интера» и «Милана» Роналдо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Бразилии. Об этом сообщает французское онлайн-издание RMC Sport.

«У меня есть сотни мотивов, но самый главный — вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне», — приводит слова Роналдо источник.

Роналдо — бывший бразильский футболист, выступавший на позиции нападающего, двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, двукратный обладатель «Золотого мяча», обладатель «Золотой бутсы». Профессиональную карьеру Роналдо завершил в 2011 году, будучи игроком бразильского «Коринтианса».