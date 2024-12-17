Президент «Урала» Иванов оценил первую часть сезона для команды

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о первой части сезона-2024/2025 Мелбет Первой лиги. «Урал» занимает третье место в турнирной таблице.

«Первую часть можно назвать неудачной. Мы не должны были идти на третьем месте, много игр сыграли неудачно. Концовка первой части чемпионата прошла под руководством Олега Александровича [Шатова] — начали показывать другой футбол и более или менее стали играть. Качество игры в начале сезона меня не удовлетворяло. Концовку можно назвать более или менее. Перед тренерским штабом стоит задача на вторую часть сезона. Наша игра должна нравиться болельщикам. Под руководством нового тренерского штаба мы можем выполнить задачу», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.