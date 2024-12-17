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Шатов: третье место «Урала» — неудовлетворительная работа с нашей стороны

Шатов: третье место «Урала» — неудовлетворительная работа с нашей стороны
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Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов подвёл итоги первой части нынешнего сезона Мелбет Первой лиги для екатеринбургской команды.

«Третье место — неудовлетворительная работа с нашей стороны. Перед сезоном перед командой поставлена задача — вернуться в РПЛ. Где-то не добрали очков. Сейчас всё в наших руках, ногах и головах. Футболисты должны понимать, что на них тоже большая ответственность. На сборах будет время для подготовки, чтобы вернуться. Мы должны занимать первое или второе место, чтобы выполнить задачу», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Турнирная таблица Первой лиги
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