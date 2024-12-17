Олег Шатов рассказал о планах «Урала» на зимние сборы

Тренер екатеринбургского «Урала» Олег Шатов высказался о планах команды на зимние сборы.

«Команда собирается в Екатеринбурге. Специально купили оборудование для тестов — будет больше данных о состоянии футболистов. 15 января вылетаем в Дубай. Все три сбора будут проходить в знакомом нам месте. Каждый сбор будет ориентировочно 12 дней. Есть понимание, с какими командами мы будем играть. До 28 февраля мы будем находиться в Дубае. Но план может быть немного гибким в конце. Между сборами у нас будет немного времени на восстановление. Впереди большая работа, где нужно многое поправить.

Надо работать над всеми деталями. Нельзя выделять что-то одно. Предстоит очень большая работа. К ней надо быть готовым, в том числе и нам. Когда будут двухразовые тренировки, можно и дубайский шоколад. Тем более углеводы — может быть и полезно!» — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.