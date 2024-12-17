Президент «Урала» Иванов: не можем себе позволить собрать 45 человек, как в «Химках»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«У нас всегда единственная проблема — постоянно ищем нападающего. Если найдём ещё одного, будем рады. Если будет усиление, надо кого-то убрать, пристроить, продать. Мы не можем себе позволить собрать 45 человек, как в «Химках». Это не есть хорошо. Будем искать точечные замены футболистам, которые сейчас не подходят нам. Если будут попадаться футболисты сильнее наших, будем обращать на них внимание.

Повторюсь, нужно найти нападающего. Но состав формировать будет Олег Шатов — мы будем ему помогать. Многое зависит от тренерского штаба», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.