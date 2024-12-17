Вадим Евсеев рассказал, какие команды его впечатлили в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, какие команды его впечатлили в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Не скажу ничего нового, но «Ливерпуль» проходит турнир на ура: шесть игр — шесть побед. При том, что график у них был совсем не лёгкий. «Реал» обыграли дома, без шансов для соперника. В какой-то степени удивляет «Брест». Я вчера посмотрел часть их игры — должны были даже раньше забивать ПСВ. Понравился взрывной нападающий Бальде. Говорят, в чемпионате не играет, а тут разрывал. У «Аталанты» специфическая тактика: играть один в один по всему полю. За счёт этого «Реал» им и забил, когда де Рон оказывался не на своей позиции, а играл центрального защитника. А оставлять его один в один против Мбаппе… Француз за счёт приёма забил хороший гол. И в дальнейшем де Рона не раз обыгрывали», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.