Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Евсеев рассказал, какие команды его впечатлили в Лиге чемпионов

Вадим Евсеев рассказал, какие команды его впечатлили в Лиге чемпионов
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, какие команды его впечатлили в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Не скажу ничего нового, но «Ливерпуль» проходит турнир на ура: шесть игр — шесть побед. При том, что график у них был совсем не лёгкий. «Реал» обыграли дома, без шансов для соперника. В какой-то степени удивляет «Брест». Я вчера посмотрел часть их игры — должны были даже раньше забивать ПСВ. Понравился взрывной нападающий Бальде. Говорят, в чемпионате не играет, а тут разрывал. У «Аталанты» специфическая тактика: играть один в один по всему полю. За счёт этого «Реал» им и забил, когда де Рон оказывался не на своей позиции, а играл центрального защитника. А оставлять его один в один против Мбаппе… Француз за счёт приёма забил хороший гол. И в дальнейшем де Рона не раз обыгрывали», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Хотели ограбить — не получилось. Тогда попытались убить». Жёсткий Вадим Евсеев
Эксклюзив
«Хотели ограбить — не получилось. Тогда попытались убить». Жёсткий Вадим Евсеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android