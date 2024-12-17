Президент «Урала» Иванов объяснил, почему не продлили контракт с Юсуповым

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил, почему не был продлён контракт с 35-летним полузащитником Артуром Юсуповым. «Урал» объявил об уходе Юсупова 6 декабря.

«Мы брали Артура, потому что это опытный футболист. Мы на него надеялись. Мы сразу заключали контракт до 5 декабря. Хотели посмотреть, посмотрели — поблагодарили Артура. Решили не продлевать контракт, тренерский штаб отнёсся к этому так же, как и я. Мы просто решили не продлевать контракт. Артур уже взрослый футболист. Не думаю, что он нам смог бы помочь во второй части чемпионата», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.