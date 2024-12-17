Шатов — о Юсупове: если человек сомневается, мы не можем его ждать

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов высказался о футболисте Артуре Юсупове. 6 декабря «Урал» объявил, что клуб не будет продлевать рассчитанный до декабря 2024 года контракт с Юсуповым.

«Если отталкиваться только от моего мнения, достаточно неплохо он провёл отрезок времени в «Урале». Но после первой части я позвонил Артуру — он сказал, что у него нет решения, хочет ли он быть частью команды. Я не получил чёткого ответа, поэтому было принято такое решение. Если человек сомневается, мы не можем его ждать и должны двигаться вперёд. У нас большие задачи. В команде должны находиться футболисты, которые готовы бороться и отдавать все силы. Мы должны чувствовать, что все футболисты, которые приедут на сборы, готовы отдавать всего себя. Надеюсь, Артур ещё порадует российских болельщиков своей игрой», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.