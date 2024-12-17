Экс-нападающий «Спартака» Давыдов — о Макгиди: приезжал на тренировки с запашочком

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, что экс-полузащитник красно-белых Эйден Макгиди приезжал на тренировки команды с запахом перегара.

«Я пришёл, а Макгиди был на грани ухода. Приезжал на тренировки с запашочком. Тогда он уже не играл, должен был уйти. Помню, на первой тренировке только-только встаю играть в квадрат, ему дают пас, пытаюсь против него агрессивно сыграть, а он мне сразу между. У него невозможно быстрые ноги. Если он включался, то это просто машина», — сказал Давыдов в эфире «КБ-шоу».

Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Профессиональную карьеру футболиста ирландский полузащитник завершил в 2024 году.