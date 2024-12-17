Президент «Урала» Иванов объяснил, почему команда рассталась с Аверьяновым

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался об уходе тренера Евгения Аверьянова. Специалист покинул клуб 6 ноября.

«С Евгением Геннадьевичем расстались, потому что нас не удовлетворяла игра. Несколько игр мы провалили и не получили от главного тренера ответа, почему так. Мы хорошо расстались. Аверьянов — наш футболист, который провёл 25 лет в клубе. У нас сложились хорошие отношения. Из него может получиться хороший тренер. Я виноват, что долго продержал его помощником — нужно было раньше назначать его главным хотя бы в «Урале-2».

Я ему постоянно говорю, что твой результат работы — турнирная таблица. Если ты не показываешь игру и в турнирной таблице не можем занять место, на которое мы претендовали, приходится расставаться. Так с каждым тренером. Ничего страшного не произошло. Мы желаем Евгению Геннадьевичу дальнейших успехов. В нашем клубе он не посторонний человек. Будем рады ему», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.