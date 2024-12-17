Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов объяснил, почему команда рассталась с Аверьяновым

Президент «Урала» Иванов объяснил, почему команда рассталась с Аверьяновым
Аудио-версия:
Комментарии

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался об уходе тренера Евгения Аверьянова. Специалист покинул клуб 6 ноября.

«С Евгением Геннадьевичем расстались, потому что нас не удовлетворяла игра. Несколько игр мы провалили и не получили от главного тренера ответа, почему так. Мы хорошо расстались. Аверьянов — наш футболист, который провёл 25 лет в клубе. У нас сложились хорошие отношения. Из него может получиться хороший тренер. Я виноват, что долго продержал его помощником — нужно было раньше назначать его главным хотя бы в «Урале-2».

Я ему постоянно говорю, что твой результат работы — турнирная таблица. Если ты не показываешь игру и в турнирной таблице не можем занять место, на которое мы претендовали, приходится расставаться. Так с каждым тренером. Ничего страшного не произошло. Мы желаем Евгению Геннадьевичу дальнейших успехов. В нашем клубе он не посторонний человек. Будем рады ему», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Материалы по теме
Президент «Урала» Иванов оценил первую часть сезона для команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android