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Президент «Урала» Иванов: всегда верил в Шатова — из него получится хороший тренер

Президент «Урала» Иванов: всегда верил в Шатова — из него получится хороший тренер
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Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что из Олега Шатова получится хороший тренер. Сейчас 34-летний Шатов занимает должность исполняющего обязанности «Урала».

«Я знаю его отношение к футболу с детства, как он хотел стать футболистом, ставил цели и шёл к ним. Когда я имел счастье быть на «Маракане», меня пробирало до слёз, когда увидел парня из Нижнего Тагила, который пробился. Он стоял в майке сборной России! Я всегда в него верил и продолжаю верить! Из него получится хороший тренер. Он добьётся всех целей. Из-за этого пал выбор на Олега Александровича», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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