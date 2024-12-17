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И. о. главного тренера «Урала» Олег Шатов высказался о своём назначении в клуб

И. о. главного тренера «Урала» Олег Шатов высказался о своём назначении в клуб
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Тренер екатеринбургского «Урала» Олег Шатов высказался о том, что ему де-факто доверили руководить командой.

«Было неожиданно, что выбор пал на меня. Времени раздумывать не было, потому что через три дня у нас была игра. Нужно было готовить команду. Если тебе выпадает шанс, ты должен быть к нему готов. Не нужно бояться ответственности. Я понимал, что по этому этапу будет сделана некая оценка.

Спасибо футболистам и тренерскому штабу, что мы так прошли этот этап. Понимаю, что я в начале пути — нужно многому учиться и разбираться. Но самое главное — вера в футболистов. Я верю и вижу, что ребята верят в идею и философию, которую пытаемся привить. У них всё получится. За моими плечами футболисты, которые готовы на многое», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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