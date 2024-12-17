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Президент «Урала» Иванов: Шатов всем всё доказал как футболист и докажет как тренер

Президент «Урала» Иванов: Шатов всем всё доказал как футболист и докажет как тренер
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал об обучении тренера Олега Шатова и о планах назначить его полноценно главным тренером команды.

«Олег получил две лицензии — А и Б. Он сейчас может поступить на категорию PRO, но не набралась группа. Это не вина Олега Александровича, а тех, кто не набрал группу. Но всю работу будет проводить он. Я вижу, как он горит этим и хочет работать. Для него футбол — всё. Как футболист он всем всё доказал и докажет в качестве тренера. Он получит категорию, как только наберут группу, и сразу же будет назначен полноценно главным тренером», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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