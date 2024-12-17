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Шестикратный чемпион России Евсеев высказался о перспективах Хлусевича в «Спартаке»

Шестикратный чемпион России Евсеев высказался о перспективах Хлусевича в «Спартаке»
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о положении защитника Даниила Хлусевича в московском «Спартаке».

«Хлусевич сегодня сидит — завтра не сидит. Тем более в «Спартаке» всё меняется очень быстро. Но я бы не сказал, что Хлусевич какой-то суперфутболист. Да, у него есть качества. Он быстрый, но не с огромным потенциалом. Хлусевич играл за счёт своих сильных качеств. Они тоже в современном футболе нужны, но дальше-то нужно прибавлять, в том числе тактически. Пасовать своему, отдавать голевые передачи, забивать мячи. А у него с этим есть проблемы. Тренерский штаб «Спартака» это видит. И сборной России — тоже. Но ещё есть время, чтобы всё вернуть. Сейчас будут сборы — доказывай», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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