Шестикратный чемпион России Евсеев высказался о перспективах Хлусевича в «Спартаке»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о положении защитника Даниила Хлусевича в московском «Спартаке».

«Хлусевич сегодня сидит — завтра не сидит. Тем более в «Спартаке» всё меняется очень быстро. Но я бы не сказал, что Хлусевич какой-то суперфутболист. Да, у него есть качества. Он быстрый, но не с огромным потенциалом. Хлусевич играл за счёт своих сильных качеств. Они тоже в современном футболе нужны, но дальше-то нужно прибавлять, в том числе тактически. Пасовать своему, отдавать голевые передачи, забивать мячи. А у него с этим есть проблемы. Тренерский штаб «Спартака» это видит. И сборной России — тоже. Но ещё есть время, чтобы всё вернуть. Сейчас будут сборы — доказывай», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.