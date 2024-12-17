Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев хочет приобрести бразильский клуб

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем «Монако», хочет приобрести бразильский клуб «Васко да Гама». Об этом сообщает Globo.

По информации источника, Рыболовлев — одно из трёх заинтересованных в приобретении клуба лиц. Также на покупку «Васко да Гама» претендуют Евангелос Маринакис и Андреа Радриццани.

Дмитрий Рыболовлев — российский предприниматель, миллиардер. Входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes. Бывший фактический владелец «Уралкалия», с 2011 года — основной владелец футбольного клуба «Монако», за который с 2018 года выступает полузащитник сборной России Александр Головин.