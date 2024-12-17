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Полузащитник «Урала» Сунгатулин рассказал о работе с Шатовым

Полузащитник «Урала» Сунгатулин рассказал о работе с Шатовым
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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о работе с тренером Олегом Шатовым.

«Мы не знали, кто будет после Аверьянова. Все были рады, что поставили Олега Александровича. Думаю, все позитивно отнеслись к назначению. Все знали, какие у него требования как человеческие, так и тренерские. Какие-то намётки проявлялись ранее. Команда восприняла нормально — результаты тому показатель. Во второй части хочется выиграть всё, занять первое место и выйти в РПЛ. Нужно двигаться поступательно», — передаёт слова Сунгатулина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.

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