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Олег Шатов: провёл с пользой два дня на базе «Зенита»

Олег Шатов: провёл с пользой два дня на базе «Зенита»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов рассказал, что побывал на тренировочной базе «Зенита».

«Я провёл два дня на базе «Зенита». Спрашивали и уточняли, что возможно внедрить в тренировочный процесс. Получили информацию — сейчас её обрабатываем и стараемся подстраивать под нас. Мы должны быть самобытными, со своим почерком. Нельзя взять и всё скопировать. Мы точно понимаем, что не должны провалиться на сборах, потому что второго шанса не будет. Спрашивал у Сергея Богдановича нюансы тренерской профессии. Есть детали, которые нельзя разглашать. Эти два дня мы провели с пользой», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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