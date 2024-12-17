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Шатов: не устраивает статистика Бикфалви, но мы ищем компромисс

Шатов: не устраивает статистика Бикфалви, но мы ищем компромисс
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Тренер екатеринбургского «Урала» Олег Шатов высказался о нападающем Эрике Бикфалви.

«С Эриком Бикфалви сложная ситуация. Мы ищем компромисс, потому что понимаем, что Эрик большой профессионал и легенда клуба. Но нас не устраивает его статистика. Плюсом он возрастной футболист. Мы ищем нападающего, который сможет помочь нам с забитыми мячами. По ситуации с Эриком информация будет в ближайшее время», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 36-летний Эрик Бикфалви провёл 11 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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