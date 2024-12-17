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Шатов рассказал, в чём разница футбола в РПЛ и ФНЛ

Шатов рассказал, в чём разница футбола в РПЛ и ФНЛ
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Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов рассказал, в чём заключается разница футбола в Российской Премьер-Лиге (РП) и ФНЛ (Первой и Второй лигах).

«Разница футбола в РПЛ и ФНЛ в том, что уровень футболистов РПЛ выше. Но в ФНЛ много борьбы, неуступчивости. Своим футболистам говорю, что мы не должны проигрывать в единоборствах. Если будем навязывать свой темп и борьбу, у нас будут шансы в атаке и голы. Отличие в том, что в ФНЛ больше силовой мужской борьбы и меньше тактики», — передаёт слова Олега Шатова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Урал» вылетел из РПЛ в Первую лигу.

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