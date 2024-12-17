Нападающий «Челси» Джексон высказался о прогрессе под руководством Марески

Нападающий английского «Челси» Николас Джексон сравнил свою игру в прошлом сезоне с текущим.

«Всё дело в футболе и приобретении большего опыта. Прошлый сезон отличался от этого, потому что я был здесь новичком, но сейчас, когда играю, я становлюсь более уверенным в себе, поэтому я очень рад снова забивать.

Мы начинаем лучше узнавать друг друга. Игроки прислушиваются к словам тренера. Мы просто концентрируемся на том, чтобы двигаться вперёд», — приводит слова Джексона официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Николас Джексон провёл 15 матчей, в которых забил девять мячей и оформил три голевые передачи.