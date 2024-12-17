В «Урале» рассказали, рассматривают ли возвращение Помазуна при выходе в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, рассматривают ли в клубе возможность вернуть вратаря ЦСКА Илью Помазуна в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу. Ранее Помазун выступал за «Урал» на правах аренды на протяжении нескольких лет.

«Мы не рассматривали сейчас Илью, так как он не играет и не тренируется с командой. Лично я недоволен его последним сезоном. Было несколько роковых ошибок, из-за чего не удалось сохранить прописку в РПЛ. Но он дал много нашему клубу, как и мы ему. Мы за всё ему благодарны, но он не играет. Не будем его рассматривать как вратаря нашей команды», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.