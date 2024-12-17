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Вадим Евсеев: если позовут в «Локомотив» — вернусь, у меня много желаний

Вадим Евсеев: если позовут в «Локомотив» — вернусь, у меня много желаний
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев заявил о желании вернуться в стан железнодорожников.

— За все годы не чуждый вам «Локо» предлагал что-то более интересное, чем работа с болельщиками?
— Ничего не было. Ни разу никто не приглашал. Только в 35 лет — я ещё играл футболистом — Смородская предложила поработать с болельщиками.

— Как отреагировали?
— Никак. Продолжил играть в футбол.

— А хотелось бы вернуться?
— Позовут — вернусь. У меня желаний много, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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