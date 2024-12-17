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Стало известно, кто поборется за звание лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре

Российская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре. На награду номинированы пять специалистов. В их число вошли:

— Деян Станкович («Спартак»);

— Марцел Личка («Динамо» Москва);

— Валерий Карпин («Ростов»);

— Рашид Рахимов («Рубин»);

— Заур Тедеев («Акрон»).

Стоит отметить, что обладатель награды лучшему тренеру РПЛ в ноябре и декабре будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, ТВ-экспертов и болельщиков.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).