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Таранов — о Семаке: в «Зените» не хватает тренерской дисциплины и жёсткой руки

Таранов — о Семаке: в «Зените» не хватает тренерской дисциплины и жёсткой руки
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Бывший футболист Иван Таранов высказался о работе тренера Сергея Семака в санкт-петербургском «Зените».

«Сергей Семак — легенда ЦСКА и человек, на которого я равнялся. Но в «Зените» не хватает тренерской дисциплины и жёсткой руки. Если брать подбор футболистов, «Зенит» самый сильный клуб в РПЛ на данный момент. Однако с такими игроками даже сложнее работать, чем с молодыми футболистами, которые ещё ничего не достигли в футболе. Отсюда неоднозначные результаты «Зенита», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

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