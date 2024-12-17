Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Батракову нельзя опускать поднятую планку, иначе все труды пойдут насмарку

Наумов: Батракову нельзя опускать поднятую планку, иначе все труды пойдут насмарку
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о молодом полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, который забил 10 голов в 17 матчах РПЛ нынешнего сезона.

«Батраков — это сейчас наиболее прогрессирующий футболист в РПЛ. Он молодой и играет великолепно, поэтому Алексей является лучшим в первой части РПЛ. Кроме того, Батракова можно назвать открытием этого сезона. Но многое будет зависеть от второго сезона и как он будет держать планку, ведь он её поднял очень высоко. Ему ни в коем случае нельзя планку опускать, иначе все труды пойдут насмарку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Батраков получил премию «Первая пятёрка». Кто брал награду за последние пять лет?
Истории
Батраков получил премию «Первая пятёрка». Кто брал награду за последние пять лет?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android