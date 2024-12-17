Наумов: Батракову нельзя опускать поднятую планку, иначе все труды пойдут насмарку

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о молодом полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, который забил 10 голов в 17 матчах РПЛ нынешнего сезона.

«Батраков — это сейчас наиболее прогрессирующий футболист в РПЛ. Он молодой и играет великолепно, поэтому Алексей является лучшим в первой части РПЛ. Кроме того, Батракова можно назвать открытием этого сезона. Но многое будет зависеть от второго сезона и как он будет держать планку, ведь он её поднял очень высоко. Ему ни в коем случае нельзя планку опускать, иначе все труды пойдут насмарку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.