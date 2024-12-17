Президент «Урала» Иванов: отрицательно отношусь к агентам, это зло нашего футбола

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о своём отношении к футбольным агентам.

«Все знают моё отношение к агентам. Я всем нашим футболистам говорю, что вы тренируетесь и ломаете ноги, а агент пришёл, подписал и говорит, что это его футболист. Есть хорошие агенты, которые действительно многое делают. Павел Андреев — один из тех агентов, который привёл в Самару много хороших футболистов. Самара заработала большие деньги на футболистах, которых привёз Павел. Но я отрицательно отношусь к агентам. Это зло нашего футбола», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.