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Таранов: Тамерлан Мусаев не раскрыл себя — у него есть резервы, которые покажет в будущем

Таранов: Тамерлан Мусаев не раскрыл себя — у него есть резервы, которые покажет в будущем
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Бывший футболист Иван Таранов высказался о нападающем московского ЦСКА Тамерлане Мусаеве.

«Тамерлан Мусаев — ещё молодой футболист, но мне импонирует в нём, что он очень амбициозный и дополнительно работает, помимо тренировок. Это очень ценное качество для любого футболиста, который хочет расти и добиваться высоких результатов. Я считаю, что Мусаев ещё не раскрыл себя. У него есть резервы, которые продемонстрирует в ближайшем будущем. Не стал бы его выделять в качестве топ-игрока РПЛ — ему есть куда расти», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний Тамерлан Мусаев провёл 18 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

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