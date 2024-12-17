Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о недельном пребывании в тренировочном лагере ЦСКА.

«Мне было интересно понаблюдать за работой Николича в ЦСКА. Я сам позвонил ему, изъявил желание. Марко ответил: «Не вопрос». В августе я провёл с ними недельный цикл. Посмотрел тренировки, побывал на теоретических занятиях. К тому времени они уже месяц тренировались, стартовали в чемпионате, поэтому мне сейчас понятно, во что ЦСКА играет и какие предъявляются требования.

Когда тренер говорит: «Мы хорошо играли, но не смогли забить» — мне понятно, почему и как. Формат игры в обороне и приоритеты в атаке — они видны. Может быть, в индивидуальных действиях у футболистов не всё получается, но командные принципы понятны игрокам. Возможно, играют не так ярко, но тут и заслуга соперника есть», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.