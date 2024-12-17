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«Он мой кумир, все это знают». Полузащитник «Челси» Кайседо — о Канте

«Он мой кумир, все это знают». Полузащитник «Челси» Кайседо — о Канте
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Полузащитник английского «Челси» Мойсес Кайседо высказался о сравнении с экс-футболистом синих Н'Голо Канте.

«Он мой кумир, все это знают. Как я уже говорил, просто стараюсь помогать команде и своим партнёрам. Канте был очень важным игроком для «Челси». Я всегда смотрел видео с его участием и теперь стараюсь выкладываться по полной.

Мареска очень помогает нам играть под давлением, и пока мы это делаем фантастически. Тренер и болельщики очень помогают нам выигрывать матчи. Они дают нам средства, позволяющие быть ещё лучше в каждой встрече», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний Мойсес Кайседо провёл 16 матчей, забил один мяч и оформил две голевые передачи.

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