Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горшков допустил, что Семак уйдёт из «Зенита» по завершении нынешнего сезона

Горшков допустил, что Семак уйдёт из «Зенита» по завершении нынешнего сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке. Горшков не исключил, что российский специалист может покинуть клуб по завершении сезона-2024/2025.

— Как считаете, в конце сезона Семак может сам уйти из «Зенита»?
– Всё может быть. Хотя контракт у него подписан ещё надолго, но это жизнь. Руководство может говорить, что мы рассчитываем на игрока или тренера, но в итоге это будет не так. Всё возможно, — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

Действующий контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до конца сезона‑2029/2030. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Материалы по теме
Медведев прокомментировал слова Петржелы про возможное увольнение Семака из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android