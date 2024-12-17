Горшков допустил, что Семак уйдёт из «Зенита» по завершении нынешнего сезона

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке. Горшков не исключил, что российский специалист может покинуть клуб по завершении сезона-2024/2025.

— Как считаете, в конце сезона Семак может сам уйти из «Зенита»?

– Всё может быть. Хотя контракт у него подписан ещё надолго, но это жизнь. Руководство может говорить, что мы рассчитываем на игрока или тренера, но в итоге это будет не так. Всё возможно, — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

Действующий контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до конца сезона‑2029/2030. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).