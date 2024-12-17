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В «Оренбурге» поменяют руководство клуба

В «Оренбурге» поменяют руководство клуба
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В «Оренбурге» близится смена руководства клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На пост генерального директора клуба близок к назначению экс-гендиректор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин, а на пост спортивного директора фаворитом является Исмаил Ибрагимов, который также раньше занимал аналогичный пост в «Балтике».

В настоящее время пост президента «Оренбурга» занимает Василий Еремякин. Ранее должность спортивного директора покинул Дмитрий Андреев, который был отстранён от футбольной деятельности.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за 18 матчей.

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