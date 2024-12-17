Игонин: «Зениту» нужно создать конкуренцию среди имеющихся футболистов, а не усиливаться

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, как сине-бело-голубым справиться с накопившимися в концовке первой части сезона РПЛ проблемами.

«Зениту» нужно создать конкуренцию среди имеющихся футболистов, а не усиливаться. У тренера будет достаточно времени, чтобы посмотреть возможности игроков, которые есть в команде, но не играют. Потому что многие растут, развиваются, набирают форму и становятся более опытными. Если за счёт нынешней обоймы не получается создать конкурентную среду в «Зените», тогда нужно приобрести новых футболистов. Только живая конкуренция мотивирует игрока выкладываться на 100%», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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