Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евсеев: до ЦСКА Николич не единожды мог оказаться в другой московской команде

Евсеев: до ЦСКА Николич не единожды мог оказаться в другой московской команде
,
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, что нынешний главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич мог оказаться в другом московском клубе.

— Сам Николич говорил: у него было ощущение, что однажды окажется в ЦСКА.
— Он мог оказаться и в другой московской команде, при этом не единожды. Но не пошёл.

— В какой?
— Это вы у него спросите, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Напомним, до назначения Николича в ЦСКА в СМИ возникали слухи об интересе к нему со стороны «Спартака».

Материалы по теме
«Вы сами Станковича выгоняли, а теперь говорите: «Спартак» — супер!» Жёсткий Евсеев
Эксклюзив
«Вы сами Станковича выгоняли, а теперь говорите: «Спартак» — супер!» Жёсткий Евсеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android