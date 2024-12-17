Евсеев: до ЦСКА Николич не единожды мог оказаться в другой московской команде

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, что нынешний главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич мог оказаться в другом московском клубе.

— Сам Николич говорил: у него было ощущение, что однажды окажется в ЦСКА.

— Он мог оказаться и в другой московской команде, при этом не единожды. Но не пошёл.

— В какой?

— Это вы у него спросите, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Напомним, до назначения Николича в ЦСКА в СМИ возникали слухи об интересе к нему со стороны «Спартака».